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    Мутко: «Новая сборная России будет создана из неравнодушных игроков»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС не влияет на состав сборной России, но обновленная национальная команда будет строиться из неравнодушных к стране футболистов.

    «РФС не влияет на состав команды – это прерогатива тренера. Все условия для сборной были созданы. Как РФС может влиять? У некоторых сборных, у Германии, например, есть генеральный менеджер.

    Мы будем думать на эту тему. Сборная будет создана на основе тех игроков, у которых будет желание, даже если их класс будет ниже. Главное — не должно быть стыдно перед болельщиками», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 13:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 13:17

      Мудко, неужели ты и вправду думаешь, что ты такой незаменимый управленец
      в спорте и в футболе в частности? Ушёл бы ты подобру-поздорову и забери тех,
      кто тебя "поддерживает".

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 августа 2016, 18:15

      неравнодушные -это те, кто пьет шампаньское с горя в монте карле???

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 5 августа 2016, 17:29

      Ура! Я хоть в футбол играть вообще не умею, зато уж такой неравнодушный, что аж дым из ушей идёт от избыточного патриотизма. Так что меня даже капитаном могут сделать!

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 5 августа 2016, 15:39

      Но главное что бы без тебя!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 августа 2016, 15:16

      Стратегия Мутко в футболе как у начинающего шахматиста.
      Мыслит не более двух ходов вперед.
      Если попал "на верх" по блату , то это ещё не говорит о гении в управлении.

      3
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      Рейтинг: +5

      Sir_Barclays 5 августа 2016, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нужно платить не просто за сыгранный матч,а за каждый забитый гол нападающим плата будет меньше всего так как у них шансы забить больше,а защитники за каждый гол будут получать больше чем нападающие,а вратарям нужно давать исполнять пенальти

      -8
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      Рейтинг: +24

      AspiD123 > Sir_Barclays 5 августа 2016, 15:07

      Ты хоть понял, что написал?

      7
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > Sir_Barclays 5 августа 2016, 17:35

      бред какой то .

      1
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      Рейтинг: +3

      ГорЬкиЙ 5 августа 2016, 14:55

      Можат всё таки нужно что-то делать с лимитом, чтоб росли хорошие футболисты в хорошей конкуренции???

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 августа 2016, 14:47

      Сборная может быть собрана из неравнодушных игроков только если не будет лимита, пока есть лимит все игроки будут равнодушны, как они и были всегда, потому что лимит гарантирует зароботок в клубе который сделает любого игрока равнодушным к сборной

      3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 августа 2016, 14:42

      Мудко, не тебе рассуждать какая будет сборная.

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      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 14:37

      Знаем знаем - играшевич березуцкий кокорин мамаев дзюба и другие неравнодушные футболисты сборной России...

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