Мостовой: «Не знаю, что ожидать от «Спартака» после позорного вылета из Лиги Европы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой остался крайне разочарован вылетом московской команды из Лиги Европы. Напомним, что в третьем отборочном раунде турнира команда Дмитрия Аленичева уступила АЕКу.

«Мячом постоянно владел АЕК. Результат ужасен. Ни я, ни 95% фанатов не могли подумать, что «Спартак» не пройдет киприотов. Это кошмар.

Все вопросы по поводу результату надо задавать тренерскому штабу и игрокам. Не знаю, что ожидать от москвичей в этом сезоне после позорного вылета из долгожданной Лиги Европы», – сказал Мостовой.