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  • Мостовой: «Не знаю, что ожидать от «Спартака» после позорного вылета из Лиги Европы»

Мостовой: «Не знаю, что ожидать от «Спартака» после позорного вылета из Лиги Европы»

5 августа 2016, 01:27
20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой остался крайне разочарован вылетом московской команды из Лиги Европы. Напомним, что в третьем отборочном раунде турнира команда Дмитрия Аленичева уступила АЕКу.

«Мячом постоянно владел АЕК. Результат ужасен. Ни я, ни 95% фанатов не могли подумать, что «Спартак» не пройдет киприотов. Это кошмар.

Все вопросы по поводу результату надо задавать тренерскому штабу и игрокам. Не знаю, что ожидать от москвичей в этом сезоне после позорного вылета из долгожданной Лиги Европы», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак АЕК Мостовой Александр
Комментарии (20)
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ivanthebest
1470350628
Кто больше всех кричал о чемпионстве и выходе в ЛЕ дальше? От тебя все ленты новостей уже устали и пока вокруг команды будут такие вот "эксперты", которые только и поют на ровном месте диферамбы унылым игрокам, Спартак до тех пор навряд ли что-то выиграет...
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88serega88
1470353313
вы же сами сказали!!! это позор!!!!!!!! ждите дальше позора
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Zeff
1470357531
Плохая карма у вас за ЧМ-1994.
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Zeff
1470357606
А как же "Спартак - Чемпион!?".
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Алексей1988
1470361909
В ФНЛ свиней. Еще тупые фанаты этого позорного клуба что-то там про ЦСКА Зенит воняют, хотя эти два клуба стабильно в группе ЛЧ играют, а спартак дно с ЛЕ вылетает от слабых соперников всегда ))) DNISHE_EBANOE. Заепал этот позор уже. Чмошники РФПЛ. Ростов лучше играет. Да я думаю Амкар бы прошел дальше )
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nik55
1470372811
да проще играть в одном турнире --но с такой игрой этополный пи-ец
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REDWHITE_
1470376540
Гнилой конебомжатник на желчь вывернуло)))) Скоро над ними ржать будем
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Врач Зенита
1470376970
Как врач проекта, существующего на госденьги, могу сказать, что Спартак сыграл безобразно и безвольно. К сожалению, такая же болезнь у газового проекта. Все эти Дзюбы играют за деньги, а не за спортивную славу клуба. Даже не сомневаюсь, что проект также бездарно вылетит из турнира. Про армейцев из Москвы, и говорить не буду, позорней их в Европе никто не играет.
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Valera-Verim
1470384485
Деваться не куда((((( мы снова верим!!!
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nemolod
1470384784
Чего ожидать-появление нового главного тренера,который в первую очередь начнет улучшать физподготовку,игру в обороне,не забывая при этом улучшать состав команды! Сейчас команда-это очень средний уровень РФПЛ,то есть самых слабых громим,таких же средних стараемся обыгрывать (если получится),ну а лидерам уступать (может даже вничью сыграть,если повезет)!
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