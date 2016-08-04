Бердыев: «Нет предчувствия, что вновь встречусь с Гвардиолой»

Надеюсь до Голубева дошло,что пора усиливаться.А то сидит вечно,семки щёлкает и лыбится)).Пора бы уже и денег дать.Хотя,где их взять?
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев после возвращения в Россию из Бельгии рассказал, с какой из команд он желает сыграть в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов.
— С кем из возможных соперников ждете встречи больше всего?
— Я уже говорил — чем сильнее команда, тем лучше. Будет хорошо, если болельщики живьем увидят кого-нибудь из грандов европейского футбола.
— А есть предчувствие, что можете встретиться с Хосепом Гвардиолой, которого вы уже побеждали на Камп Ноу?
— Нет, такого предчувствия нет (улыбается).
— У вас назначена встреча с губернатором. Будете обсуждать вопросы приобретения новых игроков?
— Там будет обсуждаться ряд вопросов. Новички — лишь один из пунктов.