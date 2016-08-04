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    Бердыев: «Нет предчувствия, что вновь встречусь с Гвардиолой»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев после возвращения в Россию из Бельгии рассказал, с какой из команд он желает сыграть в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    — С кем из возможных соперников ждете встречи больше всего?

    — Я уже говорил — чем сильнее команда, тем лучше. Будет хорошо, если болельщики живьем увидят кого-нибудь из грандов европейского футбола.

    — А есть предчувствие, что можете встретиться с Хосепом Гвардиолой, которого вы уже побеждали на Камп Ноу?

    — Нет, такого предчувствия нет (улыбается).

    — У вас назначена встреча с губернатором. Будете обсуждать вопросы приобретения новых игроков?

    — Там будет обсуждаться ряд вопросов. Новички — лишь один из пунктов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.08.2016 19:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2016, 19:27

      Надеюсь до Голубева дошло,что пора усиливаться.А то сидит вечно,семки щёлкает и лыбится)).Пора бы уже и денег дать.Хотя,где их взять?

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > андрей андреев 4 августа 2016, 19:58

      Сам на свой вопрости ответил

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      Рейтинг: +767

      товрос > Rzn_za_cska 4 августа 2016, 20:35

      если будут лучше искать НАЙДУТ

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > андрей андреев 4 августа 2016, 20:56

      Меньше воровать!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > товрос 4 августа 2016, 21:56

      Лучше некуда

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