«Андерлехт» – «Ростов». Все голы

Ростов красава
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Нобоа, 27
0:2 – Азмун, 47
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Нобоа, 27
0:2 – Азмун, 47
Ростов красава
ГРАМОТНОЕ ВЕДЕНИЕ ИГРЫ - УРА , МОЛОДЦЫ !!!
чудеса бывают...
Привет !!! Это не чудо , это БЕРДЫЕВ
оле олеолеолеееееееееееееееееееее
Знал !!! Спасибо парни !!!
Ростов !! В лч
Молодцы!
Ростов Лучший может финал)))
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КРАСАВЦЫ