«Андерлехт» – «Ростов». Все голы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.

0:1 – Нобоа, 27

0:2 – Азмун, 47