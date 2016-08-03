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    «Андерлехт» – «Ростов». Все голы

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.

    0:1 – Нобоа, 27

    0:2 – Азмун, 47

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 23:38
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 4 августа 2016, 08:13

      Ростов красава

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 4 августа 2016, 03:43

      ГРАМОТНОЕ ВЕДЕНИЕ ИГРЫ - УРА , МОЛОДЦЫ !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 августа 2016, 01:25

      хорош!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 августа 2016, 01:05

      чудеса бывают...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 > TY13R 4 августа 2016, 03:31

      Привет !!! Это не чудо , это БЕРДЫЕВ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 4 августа 2016, 00:34

      оле олеолеолеееееееееееееееееееее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      bk-oleg 4 августа 2016, 00:23

      Знал !!! Спасибо парни !!!
      Ростов !! В лч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 августа 2016, 00:09

      Молодцы!

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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 4 августа 2016, 00:07

      Ростов Лучший может финал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      bretmard 4 августа 2016, 00:05

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 4 августа 2016, 00:02

      КРАСАВЦЫ

      0
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