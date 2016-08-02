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    Лига чемпионов. АПОЭЛ и загребское «Динамо» вышли в плей-офф раунд

    В Лиге чемпионов завершились еще два ответных матча 3-го раунда квалификации.

    АПОЭЛ на Кипре обыграл «Русенборг» со счетом 3:0 Голы в этой встрече были забиты в компенсированное время – отличились Гианниотас, Вандер и де Винченти. Этот результат позволил киприотам выйти в плей-офф раунд.

    Загребское «Динамо» в Тбилиси обыграло своих одноклубников со счетом 1:0. В первом матче хорваты обыграли грузин 2:0, поэтому прошли дальше.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    АПОЭЛ (Кипр) – Русенборг (Норвегия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гианниотас, 90; 2:0 – Вандер, 90: 3:0 – де Винченти, 90.

    Первый матч – 1:2.

    Динамо Тб (Грузия) – Динамо З (Хорватия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рог, 8.

    Первый матч – 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 августа 2016, 09:03

      Киприотов надо проверить на договорняк, что-то мутно...

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