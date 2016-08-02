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    Нападающий сборной Польши Милик перешел в «Наполи»

    «Наполи» официально объявил о переходе нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика в стан неаполитанского клуба. К сожалению, пресс-служба клуба не сообщает подробности сделки: ни сумму трансфера, ни срок контракта.

    Специалисты оценили трансфер 22-летнего футболиста в 31 миллион евро. «Аякс» получит еще 4 миллиона в виде бонусов.

    В прошлом сезоне Аркадиуш Милик провел в составе амстердамского клуба 31 встречу. За это время он забил 21 гол в ворота соперников.

    Источник: ФК «Наполи»

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    02.08.2016 18:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 2 августа 2016, 22:36

      Тяжело будет аяксу в следующем сезоне, новый тренер, вот еще милик ушел...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 августа 2016, 20:38

      На евро поярче левондовского выступил....заслуженное повышение

      0
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 2 августа 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дерево же

      -4
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 2 августа 2016, 20:01

      Я думаю будет блистать и колотить много голов, не как Иудаин, но прилично....

      0
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 2 августа 2016, 19:55

      так-себе замена Игуаину...

      -1
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