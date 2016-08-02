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    Арустамян: «Черчесов ждет решения РФС по сборной, у него есть устная договоренность»

    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что Станислав Черчесов имеет устную договоренность с РФС о назначении на пост главного тренера сборной России. При этом он отметил, что предложение 52-летнему специалисту готов также сделать «Андерлехт».

    «После ухода Слуцкого первую встречу Мутко провел с Черчесовым, стороны достигли договоренности, потом начали заниматься бумажными делами. Затем уже были встречи с Бердыевым, Семаком, Бородюком.

    «Андерлехт» готов был рассмотреть кандидатуру Черчесова на пост главного тренера, но стало известно, что он ни с кем не ведет переговоров, поскольку имеет устную договоренность с РФС. Черчесов ждет решения РФС», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 2 августа 2016, 03:10

      Да поскорее бы, задолбали

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