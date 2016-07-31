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  • Джорджевич: «Луческу перед заменой сказал, чтобы я забил гол. И все»

Джорджевич: «Луческу перед заменой сказал, чтобы я забил гол. И все»

31 июля 2016, 14:11
7

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» – 0:0.

«Зенит» играл лучше, чем «Локомотив». В атаке у нас были проблемы с последним пасом: мы долго держали мяч, но моментов было не так много. Надо больше работать над этим – тогда голы придут.

Я сыграл нормально. «Зенит» с момента моего выхода на поле и до конца матча атаковал. Не получилось забить, но надо продолжать работать. Луческу перед заменой сказал только одно – забей гол. И все», – сказал Джорджевич.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (7)
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Aztec58
1469966885
Ага, и ничего!
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за ЦСКА с 1980г
1469969537
И где?!
Ответить
андрей андреев
1469974057
Смешной болгарин
Ответить
mik1954
1469975538
Ну и что, старший приказал, а тебе похрен ? С такой исполнительностью на лавке сидят....
Ответить
Garrincha58
1469976962
Что это за тренер который даже не объяснит как надо атаковать. Забей гол так и я могу сказать а он за это получает 5 лямов
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Tri
1469990509
Так надо было забить, что не забил? Тренер же сказал. В следующий раз надо забивать.
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MrVanes-Zenit
1469991290
Луке удачи Главное, чтобы ему доверяли
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