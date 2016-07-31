Джорджевич: «Луческу перед заменой сказал, чтобы я забил гол. И все»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» – 0:0.

«Зенит» играл лучше, чем «Локомотив». В атаке у нас были проблемы с последним пасом: мы долго держали мяч, но моментов было не так много. Надо больше работать над этим – тогда голы придут.

Я сыграл нормально. «Зенит» с момента моего выхода на поле и до конца матча атаковал. Не получилось забить, но надо продолжать работать. Луческу перед заменой сказал только одно – забей гол. И все», – сказал Джорджевич.