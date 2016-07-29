Рейнгольд: «Спартак» играл в колхозный футбол и не готов к сезону»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен выступлением московской команды в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом (1:1).

– Что не получилось в этом матче у «Спартака»? Команда не смогла оправдать ваших надежд?

– Вообще не оправдала! Игра была бездарная, откровенно говоря, играло два колхоза. «Спартак» играл безобразно. Суть не в том, что команда под нагрузками и это был только первый официальный матч сезона... я не увидел как команда будет играть в предстоящем чемпионате. Абсолютно безыдейная команда, каждый сам по себе, играют без вдохновения. Посмотрел я на выражение лиц Дмитрия Аленичева и Егора Титова, впечатление, будто они только что уголь грузили. Не улыбнуться, не посмеются, все пасмурные какие-то, а ведь футбол – это праздник! Как мне кажется, команда в такой обстановке не может играть в красивый футбол.

Выступали они вчера 4-4-2, но хоть кто-нибудь брал игру на себя? Чем вчера занимались Квинси Промес и Зе Луиш?! В общекомандном рейтинге АЕК находится во второй сотне! Ну нельзя играть в такой деревенский и колхозный футбол! Конечно, киприотов они пройдут, обыграют в Москве, ведь АЕК – это команда уровня ФНЛ. Но я же говорю об игре «Спартака» в преддверии старта Премьер-лиги. Если к турниру в таком состоянии подходят «красно-белые» – все плохо.

– После матча Валерий Карпин сказал, что «футболисты структуры Джано Ананидзе далеко не всегда становятся топ-игроками»...

– Если мы будем слушать Карпина – с футболом надо заканчивать! После этих слов у меня есть сомнения в понимании футбола Карпиным. Больше мне нечего сказать на эту тему. Ананидзе вчера забил гол-шедевр, откровенно говоря. Он на задницы посадил пять оппонентов, сделав две чумовые паузы. Забил просто на мастерстве и на классе! Единственное, что Джано не хватает «физики», но в «Спартаке» сейчас всем ее не хватает. А так, грузинский хавбек выглядел прилично.

– Что можете сказать об игре других футболистов «Спартака»?

– Непонятно выглядел Андрей Ещенко. Правый защитник допускал такие ошибки на своем фланге, что, в итоге, из его зоны и прилетела результативная передача. Возможно, я слишком строг, команда по-прежнему не готова... но здесь я смотрю на «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА и не могу понять: почему питерцы уже готовы к сезону, а «Спартак» выглядит вот так... много проблем игре добавил Денис Глушаков, который допустил приличное количество ошибок, хотя обычно этим не отличается. Мяч чужому отдал, а потом бежим, ребята, отбирать мяч в такую жару!

Комментаторы матча вчера рассуждали о том, что «Спартак» играл на классе и без особого напряжения, и это меня возмутило! Хочу обратиться к комментатором с просьбой прекращать врать миллионам болельщиков, смотрящих матчи. «Спартак» вчера играл на том же уровне, что и АЕК. Москвичи сильнее будут тогда, когда счет на табло будет 3:0.

– Вы сказали, что «АЕК – это команда уровня ФНЛ». Исходя из ваших последних слов, получается, и «Спартак» – это команда уровня ФНЛ?

– Ну, может быть чуть-чуть посильнее. Вы же сами видите, что ни черта у «Спартака» сейчас нет в плане игры! А я хочу, чтобы «Спартак» наконец-то создал конкуренцию «Зениту» и ЦСКА. Команда абсолютно пока не готова к сезону. В таких условиях, обычно, коллектив добивается необходимого результата «через не могу». Но «Спартак» и этого не сделал, хоть и пройдет АЕК в Москве.