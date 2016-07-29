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  • Рейнгольд: «Спартак» играл в колхозный футбол и не готов к сезону»

Рейнгольд: «Спартак» играл в колхозный футбол и не готов к сезону»

29 июля 2016, 16:17
15

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен выступлением московской команды в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом (1:1).

– Что не получилось в этом матче у «Спартака»? Команда не смогла оправдать ваших надежд?

– Вообще не оправдала! Игра была бездарная, откровенно говоря, играло два колхоза. «Спартак» играл безобразно. Суть не в том, что команда под нагрузками и это был только первый официальный матч сезона... я не увидел как команда будет играть в предстоящем чемпионате. Абсолютно безыдейная команда, каждый сам по себе, играют без вдохновения. Посмотрел я на выражение лиц Дмитрия Аленичева и Егора Титова, впечатление, будто они только что уголь грузили. Не улыбнуться, не посмеются, все пасмурные какие-то, а ведь футбол – это праздник! Как мне кажется, команда в такой обстановке не может играть в красивый футбол.

Выступали они вчера 4-4-2, но хоть кто-нибудь брал игру на себя? Чем вчера занимались Квинси Промес и Зе Луиш?! В общекомандном рейтинге АЕК находится во второй сотне! Ну нельзя играть в такой деревенский и колхозный футбол! Конечно, киприотов они пройдут, обыграют в Москве, ведь АЕК – это команда уровня ФНЛ. Но я же говорю об игре «Спартака» в преддверии старта Премьер-лиги. Если к турниру в таком состоянии подходят «красно-белые» – все плохо.

– После матча Валерий Карпин сказал, что «футболисты структуры Джано Ананидзе далеко не всегда становятся топ-игроками»...

– Если мы будем слушать Карпина – с футболом надо заканчивать! После этих слов у меня есть сомнения в понимании футбола Карпиным. Больше мне нечего сказать на эту тему. Ананидзе вчера забил гол-шедевр, откровенно говоря. Он на задницы посадил пять оппонентов, сделав две чумовые паузы. Забил просто на мастерстве и на классе! Единственное, что Джано не хватает «физики», но в «Спартаке» сейчас всем ее не хватает. А так, грузинский хавбек выглядел прилично.

– Что можете сказать об игре других футболистов «Спартака»?

– Непонятно выглядел Андрей Ещенко. Правый защитник допускал такие ошибки на своем фланге, что, в итоге, из его зоны и прилетела результативная передача. Возможно, я слишком строг, команда по-прежнему не готова... но здесь я смотрю на «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА и не могу понять: почему питерцы уже готовы к сезону, а «Спартак» выглядит вот так... много проблем игре добавил Денис Глушаков, который допустил приличное количество ошибок, хотя обычно этим не отличается. Мяч чужому отдал, а потом бежим, ребята, отбирать мяч в такую жару!

Комментаторы матча вчера рассуждали о том, что «Спартак» играл на классе и без особого напряжения, и это меня возмутило! Хочу обратиться к комментатором с просьбой прекращать врать миллионам болельщиков, смотрящих матчи. «Спартак» вчера играл на том же уровне, что и АЕК. Москвичи сильнее будут тогда, когда счет на табло будет 3:0.

– Вы сказали, что «АЕК – это команда уровня ФНЛ». Исходя из ваших последних слов, получается, и «Спартак» – это команда уровня ФНЛ?

– Ну, может быть чуть-чуть посильнее. Вы же сами видите, что ни черта у «Спартака» сейчас нет в плане игры! А я хочу, чтобы «Спартак» наконец-то создал конкуренцию «Зениту» и ЦСКА. Команда абсолютно пока не готова к сезону. В таких условиях, обычно, коллектив добивается необходимого результата «через не могу». Но «Спартак» и этого не сделал, хоть и пройдет АЕК в Москве.

Источник: Rusfootball.info
Лига Европы Спартак Джано Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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Grelas
1469798920
Отлично описал игру этой команды - "колхозный футбол"). Новый стиль Спартака.)))
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Pro100Kid
1469799253
Я бы посмотрел на Рейнгольда при +40 и на его выражение лица при этом. Но насчет игры все верно говорит)
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acer2003
1469799347
О,как, правду резанул ! Молодец !!!
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REDWHITE_
1469799474
Дед правду матку режет.)
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ivanthebest
1469800232
Походу вообще умом тронулся... Всё относительно. Даже Реал в первом матче сезона не всегда показывает отличную игру. А это Спартак. И справедливости ради, стоит сказать что Спартаком было вчера создано 4-5 практически 100% голевых момента. По-моему колхозный футбол это когда тупо выносят куда попало и кое-как цепляют ничью с левого стандарта. Вот это колхоз. А то что было вчера вполне неплохой футбол, учитывая начало сезона. Расти есть куда и для этого есть сезон.
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Apocalypse
1469802271
Я бы на тебя посмотрел, как бы ты играл в 40*С жару.
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Диктор
1469803553
Как же ты Рейдпупер зае.......л,тебе не коменты писать-а на самом деле в колхозе работать-не печатайте больше этого урода.
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mgordeev
1469806469
А вы знаете, что у Карпина-футболиста золотых медалей только в составе Спартака в 4 раза больше, чем у Рейнгольда. А за всю карьеру - в десятки раз. Как тренер Карпин успешнее в миллион раз, так как Рейнгольд вообще НИКОГДА не тренировал. Так вот, при этом Карпина слушать не надо, надо слушать Рейнгольда.
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nemolod
1469811665
Кстати при такой жарище показывать колхозный футбол-это уже хорошо! И потом,никакой трагедии не произошло,гостевая ничья! А дома вполне можно и с минимальным счетом обыгрывать! Ведь сейчас главное-это пройти в следующий тур,а дальше ребята поработают над ошибками и физически прибавят-чего им и желаю!
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Foxitkuban
1469851189
Жестко, конечно, но в целом он прав. И не надо тут пи*деть про жару! Обе команды играли в равных условиях, просто Спартак, к сожалению, действительно не готов к сезону. Ни командной игры, ни движения, ни желания. Сезон покажет, кто-где срал.
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