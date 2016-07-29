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    Клопп: «Не хочу покупать игроков за 100 миллионов. Футбол – командный вид спорта»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ювентуса» Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

    «Если вы приобретете игрока за 100 миллионов, а он получит травму, то потеряете деньги, ведь футбол – командная игра. Конечно, любой желает заполучить лучших в свой состав, но для успеха необходимо сделать из своей команды сплоченный и крепкий коллектив.

    Другие могут тратить огромную кучу денег и приглашать лучших игроков, но я хочу поступать иначе», – сказал Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    29.07.2016 14:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 30 июля 2016, 08:25

      Клопп супер...

      1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 29 июля 2016, 17:11

      еще моя жена по этому поводу не высказалась и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 29 июля 2016, 16:38

      Всегда нравился Ливерпуль, а тут еще и такой тренер! Очень буду надеяться на их чемпионство.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 29 июля 2016, 16:33

      Очень умно
      Полностью поддерживаю такую позицию

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 15:24

      Погба очень переоцененный футболист.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 июля 2016, 14:44

      Добавить нечего.

      6
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