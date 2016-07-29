«Рома» намерена продать Паредеса в «Зенит», отказав «Ювентусу»

«Рома» готова продать полузащитника Леандро Паредеса в «Зенит». Римский клуб имеет предложение по футболисту и от «Ювентуса», который оценивает его трансфер в 18 миллионов евро. В свою очередь российский клуб готов заплатить за Паредеса 20 миллионов, утверждает Leggo. По данным источника, «Рома» намерена отказать туринцам из-за нежелания усиливать своего прямого конкурента по национальному первенству.

В прошедшем сезоне Паредес провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.