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  • Шавло: «Игрокам «Спартака» не хватило хладнокровия для разгромной победы над АЕК»

Шавло: «Игрокам «Спартака» не хватило хладнокровия для разгромной победы над АЕК»

29 июля 2016, 06:21
6

Бывший спортивный директор «Спартака» Сергей Шавло дал свою оценку игре красно-белых в матче с кипрским клубом АЕК (1:1) в рамках первой встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Что помешало «Спартаку» удержать победу? Да ребята создали столько моментов, что легко могли выиграть даже с крупным счетом! Жаль, не хватило хладнокровия. Мне кажется, это издержки начала сезона. Все-таки в контрольных матчах на сборах привыкаешь к другому накалу. А тут первая официальная игра. Что же, есть над чем работать. Впрочем, 1:1 на выезде – не самый плохой вариант, правда?

Главное, в Москве сыграть собранно, на свежих ногах. Тогда все будет в порядке. У «Спартака» кого-то можно похвалить? Шикарный гол забил Ананидзе. Убрал на замахе нескольких защитников, которые посыпались в штрафной, словно кегли, и ловко перекинул мяч через вратаря. Очень понравился мобильностью Зобнин. Старался Глушаков. Неплохо смотрелся вышедший на замену Зуев. А вот Зе Луиш в игру не попал. Ладно хоть сзади отрабатывал на совесть. Впереди же никакой остроты», – заявил Шавло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак АЕК Джано Зобнин Роман
Комментарии (6)
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ViktorMG
1469772161
Ничего не меняется. Как не было команды так и нет. Есть набор игроков. Вот Краснодар показал, что он команда. Да не готовая еще но и с самоотдачей и с желанием победить всё в порядке. А у Спартака ни желания бороться, ни умения побеждать на классе.
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urubkov
1469772328
Какая разгромная победа? Сергей вообще, игру смотрел? Надо радоваться ничьей.
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REDWHITE_
1469773174
ДОМА ПОРВУТ КИПРОИСПАНЦЕВ
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RedWhiteFans2
1469776253
Главное чтоб жопу себе не порвали.
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