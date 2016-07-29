Шавло: «Игрокам «Спартака» не хватило хладнокровия для разгромной победы над АЕК»

Бывший спортивный директор «Спартака» Сергей Шавло дал свою оценку игре красно-белых в матче с кипрским клубом АЕК (1:1) в рамках первой встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Что помешало «Спартаку» удержать победу? Да ребята создали столько моментов, что легко могли выиграть даже с крупным счетом! Жаль, не хватило хладнокровия. Мне кажется, это издержки начала сезона. Все-таки в контрольных матчах на сборах привыкаешь к другому накалу. А тут первая официальная игра. Что же, есть над чем работать. Впрочем, 1:1 на выезде – не самый плохой вариант, правда?

Главное, в Москве сыграть собранно, на свежих ногах. Тогда все будет в порядке. У «Спартака» кого-то можно похвалить? Шикарный гол забил Ананидзе. Убрал на замахе нескольких защитников, которые посыпались в штрафной, словно кегли, и ловко перекинул мяч через вратаря. Очень понравился мобильностью Зобнин. Старался Глушаков. Неплохо смотрелся вышедший на замену Зуев. А вот Зе Луиш в игру не попал. Ладно хоть сзади отрабатывал на совесть. Впереди же никакой остроты», – заявил Шавло.