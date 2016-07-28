Карпин: «Даже против не такой сильной команды, как АЕК, «Спартак» не порадовал»

Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и кипрским АЕКом.

«Спартак» откровенно не порадовал, однако оценивать команду я бы не хотел, ведь уровень сопротивления был не тот. Пока у москвичей нет полной готовности. К тому же жара помешала показать максимум. В первом тайме «Спартаку» удалось забить, а во втором он не прибавил. Даже против не такой сильной команды москвичи не владели инициативой», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».