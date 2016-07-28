Дзюба: «Не вижу смысла оправдываться перед болельщиками за провал на Евро-2016»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что до сих пор разочарован результатом национальной команды на чемпионате Европы во Франции.
— Предположу, что провал во Франции до сих пор сидит у вас занозой в сердце.
— Если быть откровенным, не скрывать своих чувств, то так оно и есть. Опустошение, разочарование — много всего пришлось испытать. Мы с ребятами готовились к чемпионату Европы, полностью отдали себя на турнире — и вот так выступить... Болезненная неудача. Но кто не падал — тот не поднимался. Сейчас для многих из нас начинается проверка, необходимо выходить из этого психологического ступора.
— Именно по этой причине вы отказались от каких-либо комментариев не только сразу после матча с Уэльсом, но и по прошествии чуть ли не месяца?
— Знаете, что больше всего убивает и расстраивает? Что многие люди думают, будто нас самих результат во Франции не расстроил. Вот именно поэтому не вижу смысла оправдываться перед такими людьми. Лучше пережить все это, убивающее нас психологически, где-то внутри себя.
— Может, все-таки стоило объясниться?
— Зачем? Все и так должны понимать, какой для нас это удар. Мы вообще не любим проигрывать, а на таких форумах, да еще вот так...
Дзюбе пох, ходят люди на стадион или нет-на зарплату не влияет.
Мэру города пох, что о нем думают горожане-неони его избирают.
Депутатам пох на избирателей-их другой назначает.
Такая страна, такая система.
Где нибудь а Европе, за такое интервью, половины зарплаты бы лишился и места в команде. А здесь, да плевать он на всех хотел, мы ему не нужны. Вот если бы он это сказал начальнику, тогда да.