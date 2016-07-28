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  • Дзюба: «Не вижу смысла оправдываться перед болельщиками за провал на Евро-2016»

Дзюба: «Не вижу смысла оправдываться перед болельщиками за провал на Евро-2016»

28 июля 2016, 15:39
38

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что до сих пор разочарован результатом национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

— Предположу, что провал во Франции до сих пор сидит у вас занозой в сердце.

— Если быть откровенным, не скрывать своих чувств, то так оно и есть. Опустошение, разочарование — много всего пришлось испытать. Мы с ребятами готовились к чемпионату Европы, полностью отдали себя на турнире — и вот так выступить... Болезненная неудача. Но кто не падал — тот не поднимался. Сейчас для многих из нас начинается проверка, необходимо выходить из этого психологического ступора.

— Именно по этой причине вы отказались от каких-либо комментариев не только сразу после матча с Уэльсом, но и по прошествии чуть ли не месяца?

— Знаете, что больше всего убивает и расстраивает? Что многие люди думают, будто нас самих результат во Франции не расстроил. Вот именно поэтому не вижу смысла оправдываться перед такими людьми. Лучше пережить все это, убивающее нас психологически, где-то внутри себя.

— Может, все-таки стоило объясниться?

— Зачем? Все и так должны понимать, какой для нас это удар. Мы вообще не любим проигрывать, а на таких форумах, да еще вот так...

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (38)
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veksill
1469710031
не вижу смысла вообще брать Дзюбу в сборную.
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acer2003
1469710099
Многие из Вас показали, какой это для них удар ))
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hunta
1469710601
«Не вижу смысла оправдываться перед болельщиками за провал на Евро-2016»..., нас итак неплохо кормят....
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Seidu_Dumbiy
1469711747
хватит всю сборную обсирать.надеялись что станут чемпионами европы что ли?Англичане вылетили их так не обсирали.сами лучше бы сыграли такие надежды у вас прям.хоккеистов за ОИ не обсирали за вылет в 1\4 домашней олимпиады.а тут накинулись
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Vasilii1958
1469711806
Дзюба гей
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kykyi
1469714240
Да плевали они все на нас.
Дзюбе пох, ходят люди на стадион или нет-на зарплату не влияет.
Мэру города пох, что о нем думают горожане-неони его избирают.
Депутатам пох на избирателей-их другой назначает.
Такая страна, такая система.
Где нибудь а Европе, за такое интервью, половины зарплаты бы лишился и места в команде. А здесь, да плевать он на всех хотел, мы ему не нужны. Вот если бы он это сказал начальнику, тогда да.
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!ce man
1469717570
Если у них форма или уровень мастерства не такой как в Европе платите им зарплату соответствующую
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Вомбат
1469718179
Артем, Василий и Игорь - трое игроков, которые действительно все сделали, что могли, на ЧЕ. Им и оправдываться не надо. Пусть оправдываются Смольников, Шатов, Кокорин, Мамаев, Смолов, и особенно Нойштедтер с Головиным.
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koli4ka
1469718678
для того,чтобы оправдыватся, дзьюбиньё серого вещества маловато природой дано...
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Garrincha58
1469725127
дерево оно и есть дерево дубоголовый Дзюбинью
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