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    Сарри: «Я обиделся на Игуаина, ведь ждал от него хотя бы телефонного звонка»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением об уходе из неаполитанской команды нападающего Гонсало Игуаина. Напомним, аргентинский форвард стал игроком «Ювентуса».

    «Мне тяжело видеть Игуаина в футболке «Ювентуса», но это было его самостоятельное решение. Мы потеряли ключевого игрока и лучшего нападающего в мире.

    Чисто по-человечески я обиделся на него, ведь ждал хотя бы телефонного звонка. Хотя я достаточно стар, чтобы чему-то удивляться», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    28.07.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 28 июля 2016, 14:37

      Так футболисты уважают деньги же только,так что не дуйся.

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