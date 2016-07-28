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    Мышалов: «У Измайлова проблема. Серьезная – с головой»

    Легендарный врач сборной СССР и «Локомотива» Савелий Мышалов рассказал о своей работе с одним из самых талантливых, но крайне подверженных травмам игроков – Марате Измайлове.

    – Была у Марата проблема с голеностопом, я его лечил. В 11 вечера он заходит в кабинет и говорит: «Все нормально, завтра играю». Я – к Семину: «Юрий Палыч, Измайлов играет». Он: «Да ты что!» В общем договорились, все в порядке. Наутро иду в столовую – а Измайлов на лестнице хромает. Все, думаю, приехали. Спускается: «Играть не смогу, у меня болит мышца». Спрашиваю: «Как так? Ночь же прошла – ты даже не тренировался!». Пришлось опять идти к Семину: «Юрий Палыч, Марат совсем с ума сошел!»

    Как он играл в 2001-м – просто бриллиант в огранке. А потом стал разбрасываться: интервью, газеты… Везде лез! Журналисты к нему как к эксперту обращались, он другие команды оценивал. Ушел в это – и началось: то задняя, то передняя, то голеностоп. Но парень хороший, я к нему хорошо относился.

    – Он действительно выдумывал себе болячки?

    – Смотрите: приезжаем в Германию на сбор. У Марата что-то со спиной, говорит: «Не могу играть». Я позвонил доктору «Мюнхена-1860», он ответил: «Привози». Марат стал ездить к нему на электричке – прямо из Штутгарта. Я его утром отправлял, давал с собой покушать. И он там проходил курс лечения. Потом звоню: «Ну чего?» Врач мне отвечает: «У твоего парня проблема. Серьезная – с головой». Ну спасибо, говорю, ты попал в десятку.

    Или вот случай. Собираемся в Австрию на игру. Все приходят – а Марата нет. Тогда Эштреков был тренером, спрашивает: «Где он?». А я откуда знаю? Все же из дома приехали. В итоге улетаем. Потом уже по телефону сообщают, что Марат попал в больницу. Я оттуда, из Австрии, дозваниваюсь врачу этой больницы. Спрашиваю: «Что там с Измайловым?» Объясняют: «Да вот, ночью привезли». В общем, Марат нажаловался врачам, а утром сбежал из палаты. Даже обследование не успели провести. А ту игру в Австрии Измайлов пропустил.

    – Нетрадиционные методы лечения он тоже использовал?

    – У нас был иглотерапевт, он тоже Марата лечил. Но там лечить было нечего. Один раз Измайлов поехал в восстановительный центр в Дортмунде. Потом Семин мне говорит: «Езжай туда, посмотри, что Марат делает». Я приехал – а мне рассказывают: «В принципе, лечим, но ничего серьезного там нет». Говорю: «Марат, ты долго планируешь здесь находиться?» Он отвечает: «Еще полечусь». Ну ладно, вернулся в Москву, объясняю Семину, что вариант бесполезный, Измайлова мы потеряли. А в Германии тогда играл Кобиашвили, вот они с ним и сдружились. Марат шикарно себя чувствовал: жил как на курорте, лечился, в город выезжал. Его тогда долго не было. Да и вообще, если он уезжал – все, ставили крест.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.07.2016 11:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 июля 2016, 17:08

      Далеко не первый случай в нашем футболе. И почему-то все они происходили с умными, если не сказать с самыми умными, дирижерами. То лень, то шиза...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июля 2016, 16:36

      Нельзя врачу такими словами кидаться.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 28 июля 2016, 15:21

      Судя по развитию его карьеры статья по делу. Он явно лентяй. Да сами посмотрите в его то годы ходит с лишним весом...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 28 июля 2016, 13:59

      Доктор Мышелов все байки собрал из того, что ему всю жизнь рассказывали, ну конечно которые запомнил. Ни один доктор не имеет права рассказывать про своего пациента (врачебная тайна), а этот фрукт рассказывает небылицы, аж слюни брызжут. Выходит он никакой ни доктор или вернее "никакаой" доктор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июля 2016, 13:55

      В голове не укладывается, и что, это правда?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 13:05

      симулянт он однако

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 12:32

      Кадр подходящий именно для команды Галицкого.

      0
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