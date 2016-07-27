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    Фанаты «Наполи» «нарядили» урну в футболку Игуаина

    Среди поклонников «Наполи» не утихают гневные эмоции по поводу перехода форварда Гонсало Игуаина в «Ювентус». В этот раз болельщики «адзурри» «нарядили» в футболку с номером аргентинца мусорную урну.

    Напомним, сегодня президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис обвинил 28-летнего игрока в предательстве. Ранее фанатами «Наполи» были устроены акции протеста против того, чтобы Игуаин покидал команду, сопровождающиеся порчей футболок нападающего.

    Официально о трансфере игрока в туринский клуб было объявлено сегодня. Соглашение было подписано сроком на пять лет с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что «старая синьора» выплатит за Игуаина 90 миллионов в течении двух лет.

    Источник: Twitter

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    27.07.2016 19:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 июля 2016, 05:19

      дикари.

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 27 июля 2016, 23:32

      И так конкуренции в чемпионате нет, так и лидеров единственных соперников увели (Пьянича и Игуаина)
      И на кой такие заведомые чемпионства нужны?
      На это мы и в Баварии насмотрелись

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > PFC CSKA MOSCOW 28 июля 2016, 05:20

      90 млн огромные деньги для трансфера! Футбол это не только игра, но еще и деньги. Даже выиграв лч и серию а не заработаешь 90 лямов. Поэтому ничего такого нет.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 27 июля 2016, 21:55

      Быстро все заслуги игрока забыли

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 июля 2016, 21:53

      Итальяшки)))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июля 2016, 20:53

      Успокоились бы уже, клуб столько бабла срубил, можно нескольких приличных игроков купить взамен

      3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 27 июля 2016, 19:32

      Представляю что будет когда Юве приедет в гости в Неаполь. Не исключаю что будут на поле фаны выбегать, чтобы сказать пару ласковых в лицо.

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