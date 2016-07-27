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    Adidas: «По причине технических сложностей на одной из фабрик доставка новой экипировки «Ростова» была задержана»

    Представители Adidas объяснили «Бомбардиру» причину казуса с формой «Ростова» на матч Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

    «По причине технических сложностей на одной из фабрик доставка новой игровой экипировки ФК «Ростов» была задержана, о чем руководство клуба было незамедлительно извещено в письменном виде. Как официальный экипировщик ФК «Ростов», компания Adidas признала ответственность за данную форс-мажорную ситуацию и предложила клубу альтернативные варианты для временного решения возникшей проблемы. Руководство ФК «Ростов» согласилось с нашим предложением. Доставив в кратчайшие сроки альтернативную экипировку, которая была предоставлена на безвозмездной основе сверх действующего контракта, Adidas проявил приверженность высоким стандартам сервиса, невзирая на форс-мажорные обстоятельства.

    В ближайшее время оригинальная игровая экипировка будет предоставлена ФК «Ростов». С руководством клуба налажен продуктивный диалог, поэтому мы надеемся, что техническая задержка, возникшая на фабрике, не скажется на нашем дальнейшем продуктивном сотрудничестве», – сказал старший директор по маркетингу подразделения «Футбол» Андрей Обухович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 июля 2016, 18:38

      Не к лицу Адидасу такие проколы.

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris 27 июля 2016, 18:24

      Помните форму итальянской Пармы в 14 году? Мне хочется нечто подобное.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июля 2016, 18:12

      с одной стороны радует, с другой стороны улыбает))


      Когда в ГЛАВНЫХ новостях пишут про экипировку Ростова ))

      СМИ из Ростова прям каких то "покемонов" делает по популярности.

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