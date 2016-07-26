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    «Ростов» не успел подготовить игровую форму для дебюта в Лиге чемпионов

    Во вторник, 26 июля, состоится дебют «Ростова» в Лиге чемпионов матчем третьего квалификационного раунда против «Андерлехта». На эту встречу российская команда должна была выйти в игровой форме синего цвета, о чем сообщила пресс-служба клуба.

    Как стало известно «Бомбардиру», из-за технических проблем клубу придется выступать в своем первом матче Лиги чемпионов в тренировочной форме, так как игровой комплект экипировки не поступил в команду на данный момент. Это должно было произойти еще за 5 дней до матча. Тренировочный комплект отличается от игрового отсутствием спонсорских наклеек, а также на нем отсутствуют полоски Adidas.

    Стоит отметить, что при заключении технического контракта с этим производителем экипировки представители «Ростова» консультировались с коллегами из ЦСКА, которые предупредили о возможные проблемах, но никто не ожидал такой волокиты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 12:01
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +96

      P_D 26 июля 2016, 16:48

      да уж.что с бомжей взять .только вонять и могут . вы бы хоть на мыло себе денег оставили .а то все в вечнострой вбухали

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 16:03

      Да Ростов в трусах и босиком обыграет Андерлехт.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 июля 2016, 15:48

      Уж, куда там форма, когда даже самого Бердыева заявили в последний момент! Менеджмент клуба надо гнать в зашей!

      1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 26 июля 2016, 15:25

      БОЖЕ МОЙ ,КАКИЕ ВЫ ГЛУПЫЕ ВСЕ...ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ ПОЯСНЯЮ-ФОРМА ДЛЯ ИГРЫ ГОТОВА ,ИГРАЮТ В СИНЕЙ ФОРМЕ ,С ЖЁЛТЫМИ ПОЛОСКАМИ.И ЭТО НЕ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ФОРМА

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Keeper161 26 июля 2016, 15:50

      Раз на форме нет положенной по контрактам рекламы, то она не игровая! К сожалению, "Ростов" за это и штрафануть могут.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 июля 2016, 15:21

      штрафовать надо адидас, чтобы разорить их

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 26 июля 2016, 15:14

      Удачи Ростову. Болеем за наших. За Россиян.

      3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 июля 2016, 14:13

      а я верю в Ростов, буду болеть за него, и у букмейкеров он лидер

      10
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Зенит оле оле ола 26 июля 2016, 17:25

      Стадион когда достроите для выступления в ЛЕ? Бугагага))

      2
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 26 июля 2016, 13:39

      Зато трёх тренеров подготовил))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 13:29

      Товарищи питерские бомжи! Одно и то же пишете, уже надоело читать. Ума не хватает разнообразить свои комментарии? Ну постарайтесь пожалуйста поинтереснее придумывайте негатив, а то одни повторы, причем повторяете друг друга. Одна девочка молодец. к ней претензий нет, а может это малчик?

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vgarakh 26 июля 2016, 13:34

      А может)))

      4
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 > Зенит оле оле ола 26 июля 2016, 14:36

      а че те смешно? что дебилом растешь ? плакать тебе надо...а нам смеяться как раз...да и смеяться то над вашим братом грешно...

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Зенит оле оле ола 26 июля 2016, 15:33

      Не делай из себя одессита, ты же бомж.

      0
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 26 июля 2016, 13:19

      Ахахахаха)))что и требовалось доказать))ну конечно))как тут подготовишь?всего же пол-года на подготовку было))Всё равно на школьном стадионе будут бегать 9 на 9)))можно и в тренировочной))

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