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    Гилерме: «Век футболиста очень короткий, поэтому я понимаю Халка»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

    – Мы будем биться, это точно. Очень уважаем питерский клуб. Сделаем все возможное, чтобы их обыграть.

    – «Зенит» покинул Халк и, возможно, скоро уйдет Витсель.

    – Это сильно ослабит команду. Но у них есть и другие качественные футболисты, которые будут помогать добиваться нужного результата.

    – Вас вообще удивил уход Халка в китайский чемпионат?

    – У каждого футболиста есть своя голова на плечах. Ему предложили хорошие деньги, а век футболиста очень короткий. Поэтому я его прекрасно понимаю.

    – Не разговаривали с Халком на тему его перехода?

    – Нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июля 2016, 12:30

      Да,как и бабий век короткий.Поэтому надо успеть ....гм.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 июля 2016, 10:43

      В предстоящем матче встретятся два кипера сборной России.
      Посмотрим чья вратарская школа лучше греческая или бразильская...)

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июля 2016, 23:47

      Пора и Гиле сбегать ))

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      Рейтинг: +160

      veltrener > acer2003 27 июля 2016, 01:24

      получить российский паспорт, открыть для себя возможность бить баклуши и получать за это миллионы как и остальные нахлебники с российским гражданством, но взять и уйти?))

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      Рейтинг: -8

      halk1981 26 июля 2016, 22:46

      ((((

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