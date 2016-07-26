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    «Ростов» примет «Андерлехт» в Лиге чемпионов

    Во вторник «Ростов» дебютирует в Лиге чемпионов матчем против «Андерлехта». Первая игра третьего отборочного раунда вызвала в Ростове-на-Дону небывалый ажиотаж. Интерес подогревался и постоянными новостями из стана российской команды: сначала в турнир был заявлен Курбан Бердыев, который едва не покинул «Ростов» перед стартом сезон, затем, в самый последний момент – Сердар Азмун. Так что настрой у ростовчан самый что ни на есть боевой!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Андерлехт». Начало в 21:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 20:25
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 26 июля 2016, 22:03

      за Курбана Бердыева!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 26 июля 2016, 21:39

      ERtyfg67tyjhg

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 июля 2016, 21:17

      ВПЕРЕД РОСТОВ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 26 июля 2016, 20:57

      Ростову только победы.Важен результат а не красота игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 июля 2016, 20:50

      Вперед, казаки. Шашки наголо и вперед, как деды учили, порвите этих Дерлехтов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 июля 2016, 11:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая ничья,и там и там за Андерлехтом)

      -10
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 июля 2016, 10:38

      а просто по телику не будет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +100

      Total Football > vvv246 26 июля 2016, 11:13

      Оба матча покажет Матч ТВ. Так что слейся)

      6
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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:34

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://ow.ly/bdX2302dUoj

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 26 июля 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2-0...3-0....кто больше? у ростова проблемы с физикой а вы тут такие прогнозы детские даёте.

      -4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > vvv246 26 июля 2016, 10:46

      а тренер андерлехта такой идот что взял и купился?

      3
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Kosmotoga 26 июля 2016, 10:58

      Ну да ..) это же бельгийцы

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 10:07

      Ростов победит и по сумме двух встреч пройдет дальше.

      8
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > vgarakh 27 июля 2016, 21:19

      хреновая ванга из тебя

      0
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