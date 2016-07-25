Прудников: «Оренбург» более стабилен, чем «Зенит»

Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников заявил, что стабильность состава является важным преимуществом оренбургской команды перед топ-клубами РФПЛ.

«Сейчас все видели, что футбол вообще в мире прогрессирует. Нет проходных матчей ни для кого. Я думаю, что по зубам все. Например, «Зенит» ослаблен – ушел Халк. Здесь команда более стабильная. Пришло не так много людей, а костяк остался. Будет проще, чем там, где новый тренер, новые игроки, новые схемы», – цитирует Прудникова «Вести Рама».