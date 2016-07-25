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Прудников: «Оренбург» более стабилен, чем «Зенит»

25 июля 2016, 23:12
7

Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников заявил, что стабильность состава является важным преимуществом оренбургской команды перед топ-клубами РФПЛ.

«Сейчас все видели, что футбол вообще в мире прогрессирует. Нет проходных матчей ни для кого. Я думаю, что по зубам все. Например, «Зенит» ослаблен – ушел Халк. Здесь команда более стабильная. Пришло не так много людей, а костяк остался. Будет проще, чем там, где новый тренер, новые игроки, новые схемы», – цитирует Прудникова «Вести Рама».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Прудников Александр
Комментарии (7)
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KingRey21
1469477860
ну-ну,посмотрим
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порт
1469478458
А слоны умеют говорить?
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Zeff
1469484789
Прудников ,с головой всё в порядке. Может провериться. МРТ, КТ и т. д.
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Zenit-84
1469504064
нашел с чем сравнивать
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Inks
1469517093
К чему он это вообще сказал))
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BAIv
1469528944
передернули журналюги или слон тупит
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barbardir
1469529699
Прудников тоже стабилен - с каждым годом пытается делать так, чтобы в рпл не было клуба, в котором бы он не играл
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