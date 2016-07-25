Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самбрано: «Нужно отметить уровень российских клубов»

    Новичок «Рубина» Карлос Самбрано рассказал о том, почему он выбрал клуб из Казани. По словам футболиста, на переходе настаивал наставник команды Хави Грасия.

    «Я выбрал «Рубин», потому что до приезда в Казань долго разговаривал с Хави Грасией. Он мне много рассказал о проекте, который здесь создается. О том, что проект многообещающий, здесь много молодых футболистов, и мы все вместе надеемся достичь самых высоких вершин.

    Мы очень здорово провели сборы. Замечательный коллектив, замечательная атмосфера, обстановка. С каждой тренировкой мы получали все больше удовольствия от совместной работы, общения. С нетерпением ждeм продолжения тренировок и начала сезона.

    Не сказать, что пристально следил за чемпионатом России, но знаком с командами, которые выступали в еврокубках. Это «Рубин», «Зенит», московские клубы. Нужно отметить уровень российских клубов, они регулярно и достойно выступают в еврокубках и показывают в них хороший футбол. Надеюсь, еврокубки не станут чем-то недостижимым и для нас уже в ближайшее время», – сказал он.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2016 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 25 июля 2016, 15:27

      Для всех кто о лимите постоянно напоминает, Мутко сказал что в сентябре-октябре будет рассмотрение многих вопросов в РФПЛ, в том числе смена соотношение игроков на поле. Так что возможно кто то уже знает исход изменений!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11