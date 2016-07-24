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    «Ростов» направил в УЕФА документы на заявку Бердыева

    Курбан Бердыев внесен в заявку «Ростова» на третий отборочный раунд Лиги чемпионов против «Андерлехта». Все необходимые документы клуб направил в УЕФА в пятницу.

    Заявка тренера произошла после ряда встреч с высшим руководством области, на котором 63-летнего специалиста заверили о невмешательстве в его работу с командой со стороны отдельных представителей клуба. Кроме того, Бердыев получил заверения в том, что в кратчайшие сроки команда будет усилена рядом новичков, а финансовая ситуация стабилизируется.

    Напомним, что первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» пройдет 26 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 июля 2016, 10:37

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