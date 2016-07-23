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    Еременко: «ЦСКА ставит самые высокие цели на сезон»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после поражения в поединке за Суперкубок России от «Зенита» (0:1) отметил, что главным турниром для армейцев остается Премьер-лига, в которой, по словам игрока, красно-синие поставили перед собой самые высокие цели.

    – Теперь победа над «Зенитом» в чемпионате станет двойной мотивацией?

    – Не сказал бы. Все-таки этот матч уже в прошлом. Это отдельная игра. Забудем про нее. На следующей неделе начинается чемпионат, это самое главное.

    – С уходом Мусы ЦСКА придется перестраиваться? Больше задействовать фланги, играть немного в другой футбол?

    – Наверное, да. Все-таки Муса был самым быстрым футболистом чемпионата, больше действовал из глубины. Но ничего. Мы привыкнем.

    – ЦСКА придется начать сезон серией на выезде. Насколько это тяжело?

    – В гостях всегда немного сложнее.

    – Открытие стадиона уже заждались?

    – Конечно! Все его уже очень ждут.

    – Какие цели у ЦСКА на сезон?

    – Самые высокие, естественно. Все же мы стали чемпионами в прошлом сезоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      LАV 24 июля 2016, 14:50

      Анжи спокойно выиграет ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июля 2016, 23:56

      Опять игры у середняков покупать будете?

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