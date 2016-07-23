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    «Эвертон» согласовал с «Зенитом» переход Витселя

    «Зенит» достиг соглашения с «Эвертоном» о трансфере полузащитника Акселя Витселя.

    За переход 27-летнего игрока петербургский клуб получит от «ирисок» 30 миллионов евро. При этом сообщается, что сам бельгиец готов до закрытия трансферного окна дождаться предложений от команд из Серии А. Напомним, по информации СМИ интерес к футболисту проявляют «Наполи», «Интер» и «Ювентус».

    В прошлом розыгрыше РФПЛ на счету Витселя три забитых мяча и одна результативная передача в 29-ти поединках.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.07.2016 21:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 24 июля 2016, 17:04

      Очередная утка. У Эвертона и денег-то таких нет. И это не та команда, чтобы переплачивать тройную стоимость. Аксель - хороший футболист, но не стоит 30 млн евро. Он и 20 не стоит. И 15.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 24 июля 2016, 08:50

      За тридцатку хоть куда ) Будет супер удачно продать его так. Особенно с учётом 55 за Халка, ведь их покупали вместе за 80.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 июля 2016, 23:43

      серрианал

      -2
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      Рейтинг: +240

      gambler35 23 июля 2016, 23:27

      Да какой там Эвертон!

      -1
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      Рейтинг: +44

      AlMann 23 июля 2016, 22:56

      Лично я был бы рад, если бы Витсель перешел в Эвертон. Бабло там теперь есть, так что от "ирисок" можно ждать многого.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > AlMann 24 июля 2016, 17:05

      Откуда там бабло? Я не в курсе.

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      Рейтинг: +44

      AlMann > Вомбат 25 июля 2016, 16:10

      https://g.co/kgs/mQCuv0
      Вот от этого человека. Новый владелец.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 23 июля 2016, 21:53

      "бельгиец готов до закрытия трансферного окна дождаться предложений от команд из Серии А" .....ещё чего то кочевряжится ,пните его для ускорения .Пора закончить ,этот долгоиграющий сериал.

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      Рейтинг: +709

      monser08 > Voltiz 23 июля 2016, 22:39

      возможно тут и интерес Зенита, типа 30 лямов уже имеем , кто даст больше?

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear > monser08 24 июля 2016, 10:21

      больше за него не дадут-продавать и не спрашивать "капризного"

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