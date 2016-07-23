Зидан настаивает на приобретении в «Реал» Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, на трансфере хавбека лично настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Кроме «Реала», в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По данным Transfermarkt, стоимость Погба составляет 65 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.