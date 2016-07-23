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    Зидан настаивает на приобретении в «Реал» Погба

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, на трансфере хавбека лично настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Кроме «Реала», в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    По данным Transfermarkt, стоимость Погба составляет 65 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: Goal.com

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    23.07.2016 13:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 июля 2016, 13:59

      Юве будет Игуаина, Реал Погба. МЮ пусть наигрывает молодежь.

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