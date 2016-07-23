Зидан настаивает на приобретении в «Реал» Погба

Юве будет Игуаина, Реал Погба. МЮ пусть наигрывает молодежь.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, на трансфере хавбека лично настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Кроме «Реала», в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
По данным Transfermarkt, стоимость Погба составляет 65 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.