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    Кавазашвили: «Промес заслужил повышение зарплаты в два раза»

    Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил свое мнение о положении дел в стане красно-белых накануне старта сезона, отметив, что лидер команды Квинси Промес заслужил в два раза большую зарплату, чем у него есть сейчас.

    «Стремление главного тренера к победе находится на максимальном уровне. В этом сезоне Аленичев вместе со своей командой и должен это подтвердить с первых же игр. Впрочем, одного стремления мало. Надо усиливаться – в частности, в центре обороны, это основная проблема. Есть трудности и в полузащите.

    Мне не нравится, что довольно много легионеров. Единственный, к кому претензий нет – Промес. Он неоднократно выручал команду. Квинси – движущая сила «Спартака». Он просит повысить зарплату? И правильно, такие игроки должны получать в два раза больше!», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2016 22:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      takca 23 июля 2016, 10:45

      Надо платить. Он достоин хорошей зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 23 июля 2016, 07:16

      Да конечно заслуживает... Он и втащил Спартак в еврокубки

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2016, 00:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чем заслужил? что он выиграл со Спартаком подумаешь забил 10 или сколько там мячей

      -7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2016, 23:02

      Полностью согласен-он заслужил такое жалование.

      3
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