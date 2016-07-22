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    Трое кандидатов претендуют на пост главы УЕФА

    На пост президента УЕФА выдвинули свои кандидатуры три функционера. За право возглавить союз поборются президент Футбольной ассоциации Словении Александер Чеферин, а также его коллеги – Михаэл ван Прааг из Голландии и Анхель Мария Вильяр Льона из Испании.

    Прием заявок закончился 20-го июля. Выборы нового главы УЕФА запланированы на 14 сентября в Греции.

    Действующий президент Мишель Платини руководит организацией с 2007-го года. В прошлом декабре его отстранили от футбольной деятельности за незаконные финансовые махинации.

    Источник: УЕФА

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    22.07.2016 19:43
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