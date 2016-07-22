«Зенит» планирует подписать Товена

Его игра в АПЛ меня совсем не впечатлила. Ньюкасл играл плохо (все кроме Сиссоко), а этот парень выходил на замены и ничем не отметился. Если его купят Зенит, сядет на лавку. В Лацио тоже.
«Зенит» планирует трансфер полузащитника «Ньюкасла» Флориана Товена. Клубу из Санкт-Петербурга придется выдержать конкуренцию с римским «Лацио».
Отметим, «Ньюкасл» подписал Товена в 2015 году у «Марселя» за 18 миллионов евро. В АПЛ он провел 11 матчей, после чего был отдан в аренду обратно французскому клубу. За «южан» сыграл 17 матчей, в которых забил два мяча.