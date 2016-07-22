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    «Зенит» планирует подписать Товена

    «Зенит» планирует трансфер полузащитника «Ньюкасла» Флориана Товена. Клубу из Санкт-Петербурга придется выдержать конкуренцию с римским «Лацио».

    Отметим, «Ньюкасл» подписал Товена в 2015 году у «Марселя» за 18 миллионов евро. В АПЛ он провел 11 матчей, после чего был отдан в аренду обратно французскому клубу. За «южан» сыграл 17 матчей, в которых забил два мяча.

    Источник: Corrieredellosport

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    22.07.2016 15:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 22 июля 2016, 20:51

      Его игра в АПЛ меня совсем не впечатлила. Ньюкасл играл плохо (все кроме Сиссоко), а этот парень выходил на замены и ничем не отметился. Если его купят Зенит, сядет на лавку. В Лацио тоже.

      0
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      Рейтинг: +3936

      Kollljan 22 июля 2016, 17:56

      Зачем собирать весь шлак?

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 22 июля 2016, 17:08

      А Товен не планирует ничего с бомжами. :)

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 22 июля 2016, 16:44

      да состав сейчас нормальный цыган волшебник завтра лошедям под хвост вставит и без звезд так называемых . зимой нужно усиливатся под лч а ле и так сойдет.

      -3
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      Рейтинг: +430

      andr2112 22 июля 2016, 16:07

      У нас - что касается планов, так они грандиозные, "наполеоновские", а как доходит до дела -... "ну не шмогла я, не шмогла"

      5
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      Рейтинг: +58

      Kelll 22 июля 2016, 16:05

      я последнее время читаю-то одного хотят подписать то другого-только одно хочу спросить-КТО ЭТИ ЛЮДИ ВООБЩЕ????? может кто слышал про них или тупо пальцем тыкают и сообщают что его хотят купить

      -3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Kelll 22 июля 2016, 16:14

      Я слышал про этих футболистов,

      0
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 22 июля 2016, 15:57

      ну он меня в Фифа 16 на ps4 впечатлил, не дорогой, шустрый и быстро прогрессировал.

      наверное руководство зинита по подобному принципу подбирает игроков и не в курсе что Флориан помог сорокам отправиться им туда от куда их мать родила ))

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк > Marqello 22 июля 2016, 16:27

      кэп, так он весь первый круг помогал. зачастую задом на лавке

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