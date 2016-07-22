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«Челси» заинтересован в покупке Кавани

22 июля 2016, 08:27
4

«Челси» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего высокого уровня. Лондонский клуб пытался заполучить форварда «Реала» Альваро Морату, но «сливочные» ответили отказом. Теперь «синие» обратили внимание на Эдинсона Кавани из «ПСЖ».

Как сообщает Le 10 Sport, англичане готовы заплатить за игрока сборной Уругвая до 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Кавани провел 32 матча, в которых забил 19 голов. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Франция. Лига 1 ПСЖ Челси Кавани Эдинсон
Комментарии (4)
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макс438
1469168487
Не отдадут, самим нужен
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АртурZaСМ
1469168649
Вот это другое дело , а не то что там всякие Мораты, Лукаки...
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тигрик
1469197230
в описании структуры клуба тренером стоит Гус,смените пожалуйста,не актуально...и состав подчистите, Рамиреса уже нет
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