«Челси» заинтересован в покупке Кавани

«Челси» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего высокого уровня. Лондонский клуб пытался заполучить форварда «Реала» Альваро Морату, но «сливочные» ответили отказом. Теперь «синие» обратили внимание на Эдинсона Кавани из «ПСЖ».

Как сообщает Le 10 Sport, англичане готовы заплатить за игрока сборной Уругвая до 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Кавани провел 32 матча, в которых забил 19 голов. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов.