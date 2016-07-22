Кержаков хочет завершить карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от подписания нового контракта с петербургским клубом.

– В июне закончились и ваш арендный договор с «Цюрихом», и полноценный с «Зенитом». В июле вы присоединились к питерскому клубу и провели несколько товарищеских матчей, не имея контракта на руках. Какие эмоции испытали от возвращения в родную команду и забитых за нее мячей?

– Эмоции – самые положительные. Я не считаю, что куда-то уходил. «Цюрих» – вынужденная командировка для того, чтобы получить дополнительную игровую практику. Так сложились обстоятельства, в России это не представлялось возможным. Сейчас я продолжаю работать, чтобы быть полезным родному клубу.

– Хотели бы сыграть еще за какую-нибудь команду в Европе?

– Уже нет. Осознаю, что «Зенит» – тот клуб, где я хочу играть столько, на сколько хватит моих сил. Хотелось бы завершить карьеру именно там.

– Фанаты рады вашему возвращению, а как вас встретила команда?

– Меня все встретили так, как будто мы и не расставались.