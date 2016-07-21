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    Кержаков продлил контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 19:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 22 июля 2016, 11:51

      Ну наконец)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 июля 2016, 01:57

      Надо было уточнить будет он играть или будет в офисе бумажки ксерить, а то судя по фото он будет заведовать орг техникой)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > АртурZaСМ 23 июля 2016, 11:52

      Главное,чтоб таких дятлов,как вы,уважаемый,больше никто не ксерил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 01:04

      неужели свершилось...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vizual 22 июля 2016, 00:59

      2 коня цыгану и контракт в кармане :)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 22 июля 2016, 00:56

      Нагнул идиотосов,вот и доволен :)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 июля 2016, 00:26

      фотка прикольная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 июля 2016, 00:16

      Кержаков в сборной бы забил!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > VeniaminS 23 июля 2016, 11:53

      Во,уже в сборной уж есть нападающий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 июля 2016, 00:04

      красавчег Саша)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 21 июля 2016, 23:55

      В пример упорства, трудолюбия и преданности своему клубу всей этой зажравшейся молодежи из сборной России

      3
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > MadPampers 23 июля 2016, 11:54

      Монако норм забил)

      0
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 21 июля 2016, 23:16

      Красава керж...., щас все в твоих руках

      2
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