Кержаков продлил контракт с «Зенитом»

Ну наконец)
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram.
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Нападающий «Зенита» Александр Кержаков продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram.
Ну наконец)
неужели свершилось...
фотка прикольная
красавчег Саша)))
В пример упорства, трудолюбия и преданности своему клубу всей этой зажравшейся молодежи из сборной России
Монако норм забил)
Красава керж...., щас все в твоих руках