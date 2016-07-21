Гетце: «Переход в «Баварию» в 2013 году – сознательное решение, но сейчас я бы так не поступил»

Бывший полузащитник «Баварии» Марио Гетце, ставший игроком дортмундской «Боруссии», поделился мнением о своем переходе в стан мюнхенского клуба в 2013 году.

«Переход в «Баварию» в 2013 году – сознательное решение. Хоть оно и осталось позади, но я не буду от него прятаться. С того времени прошло три года, мне сейчас 24, и я смотрю на ту ситуацию по-другому. Я понимаю, как болельщики приняли мое решение. Сегодня бы я так не поступил.

Я вернусь домой и попробую убедить всех игрой. Особенно тех, кто не рад мне. Моя цель – играть в свой лучший футбол», – сказал Гетце.