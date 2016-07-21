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    Ловчев: «Нынешний «Спартак» способен побороться за третье место в РФПЛ»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в РФПЛ в предстоящем сезоне. По мнению специалиста, московский клуб в своем нынешнем состоянии способен побороться за третье место.

    «Спартак» должен стать интереснее в этом сезоне. Тренеры определились с тем, кто им нужен. Просьбы по трансферам выполняются. Вот подписали Фернандо. Рассчитываю, что «Спартак» будет более предсказуем. Имею в виду вот что: в прошлом сезоне могли нормально сыграть с командой из верхней части таблицы – и тут же провалить игру с аутсайдером, просто свалять дурака.

    Мне кажется, команда стала серьезнее. Рассуждаю так, основываясь не только на том, что в пяти матчах на сборах пять побед – бывает, что после этого в чемпионате выиграть не получается. Просто определенности стало больше. И я прогнозирую, что этот «Спартак» способен побороться за третье место», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2016 12:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2016, 08:10

      Согласен...с низу таблицы !!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2016, 22:47

      "По мнению специалиста, московский клуб в своем нынешнем состоянии способен побороться за третье место".

      Занимательный прогноз! Можно ведь бороться и за "бронзу", и за третье место с конца... (!!!)

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > VVM1964 22 июля 2016, 01:12

      Да боритесь хоть до посинения. Результат только будет как всегда :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 21 июля 2016, 19:25

      На место возле параши.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > VVM1964 22 июля 2016, 01:13

      Прочно вы там засели :)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 21 июля 2016, 18:59

      Нынешний Спартак - кандидат на вылет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 21 июля 2016, 16:16

      Бороться за победу в каждом матче в том числе и с аутсайдерами. Тогда и место будет повыше.

      3
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 21 июля 2016, 15:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вот и приучили Спартак бороться за любое место кроме чемпионского а было время когда в чемпионате кроме Спартака никто и не думал о первом месте первое место было закреплено всегда только за Спартаком походу уже такого не будет

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2016, 14:31

      Еще один невоспитанный плебей.Фамилию своего тренера пишет полностью,а фамилию команды противника обгадил-но кого как воспитали.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 21 июля 2016, 13:54

      Ну вот еще один. Выдернули из контекста расдирая на куски... прочтите полное вью на Сов. спорте. Каждый год дает прогнозы и все МИМО. Как всегда лизнул адм. ресурсным ЦСКА и Зениту, ну а свой любимый "Спартак" вновь хочет видеть выше "Ростова" (стыдно признавать что лютый враг Бердыев вновь обул Аленя), но тренер-то у КБ остался тот же - НИКАКОЙ.... И по-видимому, не зря взяли итальянца - зимой заменят Аленя. Ростовчане Азмуна не потеряли и после 29-го числа заявят - временные козни казанских оставят их без компенсации и Бекиевич, вновь будет опускать наших денежных мешков, как и в прошедшем чемпионате... Так-что, уважаемый, бабка на двое сказала... да еще "..и хочется и колется, но не можется". "Локомотив при Черевченко будет вновь хмур и уныл, а "Краснодар вновь испугается адм. ресурса Гинера и отдаст ему все, что мог бы взять без напряга... А то с "Зенитом" бодаются, а ЦСКА сливают... Впрочем так же как и "Терек" - к чему бы это ? Ведь Слуцкий договорняк сгонял с грозненцами, подарив им три очка с "Крылышками", а почему отдает долги магнитовцы, не понятно. Да и не учитывает Ловчев кто будет командовать РФС, если Мутко вышибут и Гинер полностью захватит власть в РФС (сейчас только в комитетах свои, кроме судейского)... Ну тогда все вновь будет решаться в кабинетах и предсказания "великого" эксперта могут сбыться по "Спартаку", поскольку питерские и[ЦСКА]вские опять будут по-очереди передавать друг-другу чемпионство... Тогда уж регионам точно можно будет в футбол не играть. Ждем..с

      -2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 21 июля 2016, 13:22

      Да хотелось бы и повыше.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2016, 13:15

      И ни одного спартаковца на ветке -так аж и смердит.Фу вам с человеческой точки зрения-противно что среди футбольных болельщиков много вот такой вот мрази.

      2
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