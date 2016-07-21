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Луческу: «Кержаков нужен «Зениту»

21 июля 2016, 11:55
12

Наставник «Зенита» Мирча Луческу сожалеет о том, что во время предсезонной подготовки в расположении команды пребывали не все футболисты.

– Как прошли сборы?

– Первый сбор – ознакомление с командой, в том числе с молодыми игроками. Матчи проводили со средними соперниками, используя лишь трех-четырех опытных футболистов. На второй сбор поехали с меньшим количеством молодых и играли с соперниками более высокого класса.

К сожалению, не сразу могли использовать оптимальный состав. Кто-то был в сборной, Дзюба в конце сборов чувствовал недомогание. Были и травмированные, например Ломбертс. Мне очень понравилось отношение всех игроков без исключения к тренировочному процессу.

– Рассчитываете ли вы на Александра Кержакова?

– У меня был разговор с ним на сборе. Оба сбора он провел на очень высоком уровне с очень хорошим отношением к делу. Кержакову нужен «Зенит», а «Зениту» – Кержаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (12)
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VVM1964
1469091503
РАЗВЕ ЧТО -.КАК СИМВОЛ ЭПОХИ .
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VerSaR
1469095223
Керж уж точно лучше Кокоши
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Дмитрий Александрович
1469095728
Вот так резко и не нужен. Но он все сделал на высоком уровне. Темнит Луческу.
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neveldomha
1469096132
Воробьи в массовом порядке покидают северную столицу.
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Kos77
1469097859
Керж на голову сильней Бревнища
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Den Bull
1469098419
Это было давно понятно!
Ответить
DIDI 23
1469098614
Ну куда же без Кержа? Он уже как талисманчик Зенита.
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макс438
1469102085
Зенит обречен на провал
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klyukin
1469110661
керж всегда с зенитом!
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shurik45
1469120538
дзюбу в утиль,в ростов!
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