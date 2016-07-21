Луческу: «Кержаков нужен «Зениту»

Наставник «Зенита» Мирча Луческу сожалеет о том, что во время предсезонной подготовки в расположении команды пребывали не все футболисты.

– Как прошли сборы?

– Первый сбор – ознакомление с командой, в том числе с молодыми игроками. Матчи проводили со средними соперниками, используя лишь трех-четырех опытных футболистов. На второй сбор поехали с меньшим количеством молодых и играли с соперниками более высокого класса.

К сожалению, не сразу могли использовать оптимальный состав. Кто-то был в сборной, Дзюба в конце сборов чувствовал недомогание. Были и травмированные, например Ломбертс. Мне очень понравилось отношение всех игроков без исключения к тренировочному процессу.

– Рассчитываете ли вы на Александра Кержакова?

– У меня был разговор с ним на сборе. Оба сбора он провел на очень высоком уровне с очень хорошим отношением к делу. Кержакову нужен «Зенит», а «Зениту» – Кержаков.