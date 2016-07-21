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    Майорал: «В «Вольфсбурге» меня ждет новый этап карьеры»

    Форвард «Реала» Борха Майорал, который в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за «Вольфсбург», прокомментировал свой переход в немецкий клуб.

    «Я хочу набраться опыта и сделать все для того, чтобы вернуться. Я играл за лучший клуб в мире, чем могут похвастать немногие игроки. Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренеров, персонал – всех тех, кто поддерживал меня день ото дня.

    В «Вольфсбурге» меня ждет новый этап карьеры, чему я безумно рад и взволнован», – сказал 19-летний футболист.

    Источник: ФК «Реал»

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    21.07.2016 07:10
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