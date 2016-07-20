Эллардайс утвержден на посту главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) утвердила кандидатуру Сэма Эллардайса на посту главного тренера национальной сборной. Официально о назначении будет объявлено в течение суток.

Помимо наставника «Сандерленда» FA вела переговоры со Стивом Брюсом («Халл Сити») и Юргеном Клинсманном (сборная США). Напомним, предыдущий рулевой англичан покинул занимаемую должность после поражения от сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

Вероятным соперником «трех львов» в стартовом поединке под руководством 61-летнего специалиста станет сборная Чехии. Эллардайс будет готовить Англию к чемпионату мира в России.