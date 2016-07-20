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    Демба Ба поблагодарил за поддержку после страшной травмы

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба поблагодарил за поддержку после страшной травмы, полученной в матче 17-го тура китайской Суперлиги с «Шанхай СИПГ».

    «Только по прошествии нескольких дней я понял сколько людей по всему миру поддержали меня. Храни и благослови вас всех Господь! Мира всем вам! Спасибо», – написал Ба в Twitter.

    Напомним, что травма была получена в столкновении с соперником. Есть шанс, что Ба может завершить профессиональную карьеру футболиста из-за этого перелома.

    Источник: Twitter

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    20.07.2016 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 20 июля 2016, 12:18

      Очень страшная травма...скорейшего выздоровления!

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