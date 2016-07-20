Очень страшная травма...скорейшего выздоровления!
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба поблагодарил за поддержку после страшной травмы, полученной в матче 17-го тура китайской Суперлиги с «Шанхай СИПГ».
«Только по прошествии нескольких дней я понял сколько людей по всему миру поддержали меня. Храни и благослови вас всех Господь! Мира всем вам! Спасибо», – написал Ба в Twitter.
Напомним, что травма была получена в столкновении с соперником. Есть шанс, что Ба может завершить профессиональную карьеру футболиста из-за этого перелома.
twit text
— Demba Ba (@dembabafoot) 19 июля 2016 г.
twit text
— TransferMarkt China (@asaikana) 17 июля 2016 г.