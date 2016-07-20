Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Еще будучи игроком Черчесов всерьез задумывался о будущем»

    Известный российский специалист Олег Романцев вспомнил времена, когда под его руководством на поле выходил Станислав Черчесов, который сейчас является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России.

    «Стремление Черчесова посвятить себя тренерскому делу? Мне кажется, Стас уже тогда проявлял к нему интерес. К примеру, записывал, кто и как из соперников пробивает пенальти. Он вел дневники, куда заносил конспекты наших занятий, и постоянно интересовался, что дает то или иное упражнение. Выходит, всерьез задумывался о будущем», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июля 2016, 07:06

      Ну вот и реклама пошла за кандидата.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 20 июля 2016, 08:32

      О,где был?На море ездил?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11