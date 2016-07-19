Мак пройдет медобследование в «Зените»

ПАОК дал согласие полузащитнику Роберту Маку на прохождение медицинского обследования в «Зените», сообщает Sport24.gr. Греки согласны отпустить своего игрока в Санкт-Петербург. Стороны уладили практически все нюансы во время переговоров, но официально о совершении сделки может быть объявлено после того, как футболист оформит отношения с петербуржцами. Это может произойти в четверг, 21 июля.

Известно, что «Зенит» согласовал условия контракта с Маком. Сумма трансфера 25-летнего футболиста составит около 3,5 миллионов евро. За ПАОК Мак выступает с 2014 года. В активе словака 30 матчей и 7 голов за национальную команду.