Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» наблюдает за Бернардески

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески заинтересовал «Зенит», о чем сообщает Quotidiano.

    По информации издания, 22-летнего итальянца в своих рядах также хотят видеть «Интер», «Бавария», «Барселона» и «Монако».

    В прошлом сезоне Бернардески провел в составе «фиалок» 41 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2016 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 19 июля 2016, 18:28

      В 1984 мы гордились тем, чемпионский состав нашего Зенита полностью НАШ, питерский из "Смены". Кроме только троих: Бирюкова, Давыдова и Мельникова.
      В 2008 году кубок УЕФА выиграл Зенит, основу которого составляли РОССИЯНЕ. Только трёх легионеров в том составе можно назвать ключевыми - Тимощука, ещё не совсем освоившегося Ломбертса и Домингеса (с натяжкой). А сейчас...! Я смотрю на эту "трансферную активность" Зенита и ловлю себя на том, что мне эти чужие люди вовсе неинтересны. Да простит меня мой питерский Бог, но в прошлом году Ростов вызывал у меня больше эмоций, чем Зенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Виталий1 19 июля 2016, 18:46

      Сходите на Зенит-2 и поймёте,что резерв черпать неоткуда.
      Разве что Зырянова обратно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 19 июля 2016, 16:33

      Зачем он нужен ,раздутый ценник на него ,не соответствующий его статистике .Стоит 15, в итоге за 25 ,а то и больше попытаются продать Да ,и не известно будет он дальше прогрессировать. С итальянскими клубами лучше вообще не иметь дело .Ещё те аферисты)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 июля 2016, 14:39

      а амкар за месси , что дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 19 июля 2016, 14:31

      да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 19 июля 2016, 14:15

      По ТВ наблюдают, купить то не смогут, он не поедет в РФПЛ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июля 2016, 13:35

      Продолжайте наблюдение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 июля 2016, 13:17

      Очень хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 19 июля 2016, 12:24

      Дзюба против)))аха-ха

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11