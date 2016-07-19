«Зенит» наблюдает за Бернардески

В 1984 мы гордились тем, чемпионский состав нашего Зенита полностью НАШ, питерский из "Смены". Кроме только троих: Бирюкова, Давыдова и Мельникова.
В 2008 году кубок УЕФА выиграл Зенит, основу которого составляли РОССИЯНЕ. Только трёх легионеров в том составе можно назвать ключевыми - Тимощука, ещё не совсем освоившегося Ломбертса и Домингеса (с натяжкой). А сейчас...! Я смотрю на эту "трансферную активность" Зенита и ловлю себя на том, что мне эти чужие люди вовсе неинтересны. Да простит меня мой питерский Бог, но в прошлом году Ростов вызывал у меня больше эмоций, чем Зенит.
Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески заинтересовал «Зенит», о чем сообщает Quotidiano.
По информации издания, 22-летнего итальянца в своих рядах также хотят видеть «Интер», «Бавария», «Барселона» и «Монако».
В прошлом сезоне Бернардески провел в составе «фиалок» 41 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.