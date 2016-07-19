«Зенит» наблюдает за Бернардески

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески заинтересовал «Зенит», о чем сообщает Quotidiano.

По информации издания, 22-летнего итальянца в своих рядах также хотят видеть «Интер», «Бавария», «Барселона» и «Монако».

В прошлом сезоне Бернардески провел в составе «фиалок» 41 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.