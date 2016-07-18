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    «Реал» готовит рекордное предложение по Погба

    Руководство «Реала» готов вернуться к вопросу приобретения полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Испанцам предстоит конкурировать с «Манчестер Юнайтед» в этом вопросе.

    Королевский клуб может выложить за 23-летнего француза рекордные для мирового футбола 120 миллионов евро. Они вышли на агента футболиста Мино Райолу, с просьбой не торопить события и проработать все варианты возможной сделки.

    На данный момент Погба является игроком «Ювентуса». У него на руках есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но никакие бумаги стороны пока не подписывали.

    Источник: AS

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    18.07.2016 11:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 19 июля 2016, 09:30

      Срочно одумайтесь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      nas14 19 июля 2016, 08:37

      перес как всегда отмывает капусту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 18 июля 2016, 23:33

      А Реал продолжает смешить народ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 18 июля 2016, 20:25

      Давай Реал сделай это. Тебе не в первой переплачивать не понятно за кого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 18 июля 2016, 16:12

      надеюсь Вудворду хватит мозгов не покупать Погба. лучше купить Пайе за 50 лямов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 июля 2016, 15:36

      Лучше верните ди Марию и купите агуэро

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 18 июля 2016, 14:31

      Не нужен

      -1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 18 июля 2016, 13:42

      Деньги бешеные, но очень уж интересно посмотреть, как он себя покажет в новом клубе, будь то МЮ, либо Юве.

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Ker0s 18 июля 2016, 18:13

      юве, да, новый клуб... действительно интересно, как он будет в новом клубе Юве играть!)

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2016, 13:14

      ПОГБА не такой как два сезона назад,красная цена около 30

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Pourport 18 июля 2016, 13:19

      Абсолютно согласен.Он свой уровень на ЧЕ показал. Роналду и Бейл,за которых платили около 100 - на 3 головы лучше него играют

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Pourport 18 июля 2016, 13:34

      Он и не был никогда особенным

      3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 18 июля 2016, 12:34

      Не стОит он и половины этих денег. Если Реал и вправду его купит за 120 лямов, то в очередной раз распишется в том, что он бездонный и безмозглый денежный мешок, а не клуб.

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