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    Семак: «Новому тренеру сборной России придется гораздо сложнее»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак, который был помощником Леонида Слуцкого на Евро-2016 в составе сборной России, уверен, что новому главному тренеру национальной команды придется сложно на этому посту после провала на Евро-2016.

    – Можете представить, что ждет следующего главного тренера сборной?

    – Ему, наверное, придется еще сложнее. Например, с точки зрения комплектования – на некоторых позициях ситуация катастрофическая. Но ведь человек придет, чтобы работать, строить команду. Перед ним и сборной будут ставиться определенные задачи. Правда, до чемпионата мира нет официальных матчей, однако жизнь все равно пойдет своим чередом. Возможно, появятся новые имена. Все это станет понятно в рабочем процессе. Будем верить, надеяться и ждать – как всегда.

    – Вы были помощником при Капелло и Слуцком. Если вас позовет новый тренер, пойдете?

    – Тут очень много нюансов. Должно быть доверие, понимание. Ведь у главного очень много задач плюс ответственность за окончательные решения, результат. Поэтому помощь ему может быть нужна в разных моментах. В тренировочном процессе, в анализе игр. Но в первую очередь вы должны быть единомышленниками, но при этом ассистент не должен бояться высказывать свое мнение. Это тоже важно.

    – Виталий Мутко дал понять, что с новым тренером сборной желательно определиться к первому туру чемпионата России. Действительно нужно торопиться?

    – Есть календарь товарищеских встреч, необходимо собирать команду. Чем их больше, тем больше игроков просмотрит тренер. Необходим штаб, который будет помогать отслеживать футболистов, анализировать их выступления в чемпионате. Работы очень много. Поэтому, конечно, чем быстрее произойдет назначение, тем лучше. Это ведь только кажется, что до ЧМ-2018 еще два года. А если мерить в матчах, то приблизительно 17 или чуть больше – не уж так много.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 08:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 июля 2016, 08:24

      На этом посту "просто" не может быть по определению....., если, конечно прийти не просто бабла срубить....

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 июля 2016, 07:00

      Ну правильно засрали вы,
      а разгребать невинным людям!
      А вот посадить вас ,всю банду буратинок на бабки,
      глядишь уже кое что можно было бы исправить...

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 июля 2016, 20:56

      Карочи,Семаку с его куриными мозгами лучше бы промолчать,сошёл бы за умного.

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      Рейтинг: +1351

      15112007 18 июля 2016, 11:22

      Для сборной России лучший тандем тренеров (если хотеть какого-то приличного результата в 2018-м) - это Бердыев+Семак

      -1
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