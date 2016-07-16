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    Гренье продолжит карьеру в Серии А

    Два итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Лиона» Клемана Гренье. Речь идет о «Милане» и «Торино». С одним из них «ткачи» уже достигли договоренности об аренде 25-летнего футболиста с возможностью последующего выкупа.

    Напомним, ранее игроку приписывался интерес со стороны «Спартака». Также в списке претендентов числились «Сандерленд» и «Палермо».

    Соглашение Гренье с «Лионом» рассчитано до середины 2018-го года. В минувшем сезоне хавбек сыграл в Лиге 1 18 поединков, отметившись двумя точными ударами и трижды ассистировав партнерам.

    Источник: L' Equipe

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    16.07.2016 16:36
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