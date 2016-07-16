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    Милевский может продолжить карьеру в Иране

    Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский может продолжить свою карьеру в Иране. Футболистом интересуется клуб «Персеполис», который в эти дни проводит свои сборы в Украине, сообщает Sportarena.

    Отметим, последним клубом Милвеского была румынская «Конкордия». За команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2016, 02:16

      Уж прибился бы куда-нибудь, да закрепился, а то кочует по клубам каждый сезон и нигде себе пристанища найти не может, а скорее всего не хочет, романтик блин...

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 16 июля 2016, 11:08

      Иран, а потом афганистан

      2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Su27Flanker 16 июля 2016, 12:42

      лучше сразу в Колумбию :)

      0
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