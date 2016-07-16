Милевский может продолжить карьеру в Иране

Уж прибился бы куда-нибудь, да закрепился, а то кочует по клубам каждый сезон и нигде себе пристанища найти не может, а скорее всего не хочет, романтик блин...
Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский может продолжить свою карьеру в Иране. Футболистом интересуется клуб «Персеполис», который в эти дни проводит свои сборы в Украине, сообщает Sportarena.
Отметим, последним клубом Милвеского была румынская «Конкордия». За команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две передачи.