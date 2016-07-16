Милевский может продолжить карьеру в Иране

Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский может продолжить свою карьеру в Иране. Футболистом интересуется клуб «Персеполис», который в эти дни проводит свои сборы в Украине, сообщает Sportarena.

Отметим, последним клубом Милвеского была румынская «Конкордия». За команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две передачи.