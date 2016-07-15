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    Гацкан: «Я говорил, что нам попадется «Андерлехт» или «Аякс»

    Защитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой донской команде в соперники достался «Андерлехт».

    «Когда разговаривал с Калачевым, он сказал, что нам достанется «Фенербахче». Я говорил, либо «Андерлехт», либо «Аякс». Думаю, что в этой стадии все команды хороши. Все будут стараться выиграть. Мы тоже готовимся. Постараемся быть лучше всего готовы к этому матчу», – заявил Гацкан.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2016 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 16 июля 2016, 10:51

      Гацкан - "Думаю, что в этой стадии все команды хороши. Все будут стараться выиграть. "

      А на какой стадии команды не будут стараться выигрывать!?!?!?

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 16 июля 2016, 06:37

      А чё переживать,коней делали,бомжей делали,а этих и подавно!!!

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