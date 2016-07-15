Гацкан: «Я говорил, что нам попадется «Андерлехт» или «Аякс»

Защитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой донской команде в соперники достался «Андерлехт».

«Когда разговаривал с Калачевым, он сказал, что нам достанется «Фенербахче». Я говорил, либо «Андерлехт», либо «Аякс». Думаю, что в этой стадии все команды хороши. Все будут стараться выиграть. Мы тоже готовимся. Постараемся быть лучше всего готовы к этому матчу», – заявил Гацкан.