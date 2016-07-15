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    Вилмотс уволен с поста главного тренера сборной Бельгии

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

    Напомним, что 47-летний специалист возглавил национальную команду в 2012 году. Под его руководством сборная Бельгии дошла до четвертьфинала Евро-2016, где уступила со счетом 1:3 Уэльсу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 16:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2016, 19:49

      кстати бельгийские звезды тоже все сыты и довольны поэтому так спустя рукава играют за свою страну тем более там игроки большая часть из них натурализованы зачем им так рубиться как это делали Уэльс или Исландия

      -3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 18:06

      Давно ясно что это физрук... С таким подбором игроков по сути ничего уже 2 турнир не показывать, нужно реально захотеть...

      1
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      Рейтинг: -25

      Топс 15 июля 2016, 17:44

      Украина

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 июля 2016, 17:10

      Проиграв Уэльсу расчитывать сохранить работу.... Нереально...

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > timurcet 15 июля 2016, 17:23

      Тренера Англии тоже поменяли,так что заслуженно все лишились работы.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > timurcet 15 июля 2016, 17:23

      Да ладно не кипятись я пошутил )))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > timurcet 15 июля 2016, 17:25

      Смотри всех кто проиграл Уэльсу уволили )))

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