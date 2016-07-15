Вилмотс уволен с поста главного тренера сборной Бельгии

кстати бельгийские звезды тоже все сыты и довольны поэтому так спустя рукава играют за свою страну тем более там игроки большая часть из них натурализованы зачем им так рубиться как это делали Уэльс или Исландия
Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Напомним, что 47-летний специалист возглавил национальную команду в 2012 году. Под его руководством сборная Бельгии дошла до четвертьфинала Евро-2016, где уступила со счетом 1:3 Уэльсу.