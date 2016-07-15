Вилмотс уволен с поста главного тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Напомним, что 47-летний специалист возглавил национальную команду в 2012 году. Под его руководством сборная Бельгии дошла до четвертьфинала Евро-2016, где уступила со счетом 1:3 Уэльсу.