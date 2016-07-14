Нападающий Александр Кержаков договорился с «Зенитом» о новом контракте, который будет рассчитан на один сезон. Сторонам осталось уладить некоторые нюансы, к которым они вернутся после возвращения команды со сбора в Швейцарии, то есть после 19 июля.

Срок прежнего контракта 33-летнего футболиста с питерским клубом истек 30 июня 2016 года. Кержаков продолжает работать на сборах вместе с основным составом. Вторую половину прошедшего сезона он провел в аренде в «Цюрихе» и забил пять голов в 17 матчах.