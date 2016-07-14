Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»

Нападающий «Лиллестрема» Фред Фрайдей вряд ли сможет в будущем сезоне проявить себя в российском чемпионате – об интересе к его персоне со стороны столичного «Спартака» стало известно ранее. Футболист близок к переходу в голландский АЗ. 21-летний нигериец согласовал условия личного контракта с командой из Алкмара. Дело осталось в урегулировании нюансов между клубами. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

Кроме «Спартака» в его услугах также проявляла заинтересованность «Герта». За свою карьеру в «Лиллестреме» Фрайдей провел 59 матчей. В них он забил 22 гола.